Новый график движения поездов в Закарпатской области открыл для пассажиров больше возможностей для поездок в страны Европейского Союза.

Новый график движения поездов в Закарпатской области начал действовать вместе с обновленным расписанием пассажирских поездов "Укрзализныци", существенно расширившим перечень международных сообщений, сообщает Politeka.

Информацию о новых возможностях путешествий обнародовали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци".

Одной из ключевых новаций стали прямые сообщения евроколеем именно из нашего региона. В рамках нового графика движения поездов в Закарпатской области УЗ запустила ночной № 7/346–347/8 Ужгород - Вену, который курсирует в составе спальных вагонов европейских железных дорог.

Пассажирский состав курсирует по новой евроколее через территорию Венгрии и делает остановку в Будапеште. Отправление из Ужгорода проходит ежедневно в 23:29, а прибытие на главный вокзал Вены - в 08:53.

Кроме того, в рамках нового графика движения поездов в Закарпатской области, Берегово и Чоп получили прямое железнодорожное сообщение с Будапештом и Ньиредьгазой в Венгрии.

Речь идет о №36/35,32/37, который курсирует с Берегово ежедневно в 10:45 и 17:08, а с Чопа в 11:42 и в 18:12. Прибытие в Будапешт происходит соответственно в 16:39 и 22:39.

Такие рейсы позволяют жителям нашего региона быстрее планировать поездки в столицу Венгрии и воспользоваться дальнейшими пересадками в рамках европейской железнодорожной сети.

Также для пассажиров ввели дополнительный региональный №644/647 Ужгород - Захонь, который едет через Чоп. Он позволяет в Захоне осуществить удобную пересадку на регулярные склады венгерской железной дороги. Отправление из Ужгорода проходит ежедневно в 15:03.

