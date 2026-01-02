Новий графік руху поїздів у Закарпатській області відкрив для пасажирів більше можливостей для поїздок до країн Європейського Союзу.

Новий графік руху поїздів у Закарпатській області почав діяти разом із оновленим розкладом пасажирських поїздів "Укрзалізниці", який суттєво розширив перелік міжнародних сполучень, повідомляє Politeka.

Інформацію про нові можливості подорожей оприлюднили в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Однією з ключових новацій стали прямі сполучення євроколією саме із нашого регіону. У межах нового графіка руху поїздів у Закарпатській області, УЗ запустила нічний № 7/346–347/8 Ужгород - Відень, який курсує у складі спальних вагонів європейських залізниць.

Пасажирський склад курсує новозбудованою євроколією через територію Угорщини та робить зупинку у Будапешті. Відправлення з Ужгорода відбувається щодня о 23:29, а прибуття на головний вокзал Відня - о 08:53.

Окрім цього, в межах нового графіка руху поїздів у Закарпатській області, Берегове та Чоп отримали пряме залізничне сполучення з Будапештом і Ньїредьгазою в Угорщині.

Йдеться про № 36/35,32/37, який курсує з Берегового щоденно о 10:45 та 17:08, а з Чопа об 11:42 та о 18:12. Прибуття до Будапешта відбувається відповідно о 16:39 та 22:39.

Такі рейси дозволяють мешканцям нашого регіону швидше планувати поїздки до столиці Угорщини та користуватися подальшими пересадками в межах європейської залізничної мережі.

Також для пасажирів запровадили додатковий регіональний № 644/647 Ужгород - Захонь, який їде через Чоп. Він надає можливість у Захоні здійснити зручну пересадку на регулярні склади угорської залізниці. Відправлення з Ужгорода відбувається щоденно о 15:03.

