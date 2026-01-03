График отключения света в Полтавской области на 4 января плановый и необходим для технического обслуживания сетей.

График отключения света в Полтавской области на 4 января оставит жителей Кременчугского района без электричества на длительное время, сообщает Politeka.

Информация об этом появилась на сайте Омельницкого общества.

Плановые работы запланированы с 08.00 до 19.00 в многочисленных селах общины.

Среди населенных пунктов, которые попадают под ограничения – Онищенки, Романки, Федоренко, Щербаки, Варакуты, Демидовка, Ковали, Найденовка, Радочины, Щербухи, Яремовка, Гуньки, Запсилья, Крамаренко, Литвиненко, Омельник, Пятихатки, Ракитное, Степовка.

В Онищенко работы охватят улицы Дачную и Лесную, включая дома №1–64. В Федоренко электричества не будет на Омельницкой, а в Щербаках – на Богдана Хмельницкого, Весенней, Кобзарской, Кольцевой и ряде других улиц.

Варакуты отключения коснется Автозаводской и Новой, Демидовка останется без света на Веселой, Садовой, Украинской Победе и Центральной. В Ковалях не будет работать Полева, а в Найденовке – Красной Руты.

Радочины испытывают ограничения на Кременчугской, Молодежной, Садовой, Степной и переулке Тупиковом. В Гуньках без электричества будут Центральная, Лесная, Луговая, Заозерная, Каменная, Казацкая и несколько переулков.

В Запсилье электричество временно отключат на Молодежной, Вишневой, Героев Украины, Кленовой, Тараса Шевченко, Центральной и других магистральных и жилых улицах. Омельник охватывает Вишневую, Центральную, Казацкую и ряд переулков.

В Пятихатках электричества не будет на Героев Крут, Комарова, Полевой, Павла Тычины, Почтовой, Младшего сержанта Садовничего и Степной. Ракитное останется без света на Виктора Харечка, Волошковой, Григория Сковороды, Макаренко, Калиновой и Независимости.

В Степовке обесточивание охватит дома на Степной от №7 до №70. Местные власти призывают жителей заранее подготовиться, особенно к работе бытовых приборов и систем отопления.

Как отмечают энергетики, график отключения света в Полтавской области на 4 января плановый и необходим для технического обслуживания сетей. Возможны незначительные изменения во времени отключений, поэтому жителям советуют следить за обновлениями от Омельницкого общества.

