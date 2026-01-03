Графік відключення світла в Полтавській області на 4 січня є плановим і необхідний для технічного обслуговування мереж.

Графік відключення світла в Полтавській області на 4 січня залишить мешканців Кременчуцького району без електрики на тривалий час, повідомляє Politeka.

Інформація про це з'явилася на сайті Омельницької громади.

Планові роботи заплановані з 08:00 до 19:00 у численних селах громади.

Серед населених пунктів, що потрапляють під обмеження, – Онищенки, Романки, Федоренки, Щербаки, Варакути, Демидівка, Ковалі, Найденівка, Радочини, Щербухи, Яремівка, Гуньки, Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, П’ятихатки, Рокитне, Степівка.

У Онищенках роботи охоплять вулиці Дачну та Лісову, включно з будинками №1–64. У Федоренках електрики не буде на Омельницькій, а в Щербаках – на Богдана Хмельницького, Весняній, Кобзарській, Кільцевій та низці інших вулиць.

Варакути відключення торкнеться Автозаводської та Нової, Демидівка залишиться без світла на Веселій, Садовій, Української Перемоги та Центральній. У Ковалях не працюватиме Польова, а в Найденівці – Червоної Рути.

Радочини зазнають обмежень на Кременчуцькій, Молодіжній, Садовій, Степовій та провулку Тупиковому. У Гуньках без електрики будуть Центральна, Лісова, Лугова, Заозерна, Кам’яна, Козацька та кілька провулків.

У Запсіллі електрику тимчасово вимкнуть на Молодіжній, Вишневій, Героїв України, Кленовій, Тараса Шевченка, Центральній та інших магістральних та житлових вулицях. Омельник охоплює Вишневу, Центральну, Козацьку та ряд провулків.

У П’ятихатках електрики не буде на Героїв Крут, Комарова, Польовій, Павла Тичини, Поштовій, Молодшого сержанта Садовничого та Степовій. Рокитне залишиться без світла на Віктора Харечка, Волошковій, Григорія Сковороди, Макаренко, Калиновій та Незалежності.

У Степівці знеструмлення охопить будинки на Степовій від №7 до №70. Місцева влада закликає жителів заздалегідь підготуватися, особливо до роботи побутових приладів та систем опалення.

Як зазначають енергетики, графік відключення світла в Полтавській області на 4 січня є плановим і необхідний для технічного обслуговування мереж. Можливі незначні зміни у часі відключень, тому мешканцям радять слідкувати за оновленнями від Омельницької громади.

