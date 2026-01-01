Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области должно обеспечить бесперебойный вывоз мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вводят с 1 января 2026 года в Заводской общине, сообщает Politeka.

Решение связано с пересмотром стоимости вывоза и обработки бытовых отходов, больше не покрывающих реальные затраты предприятия.

В местном совете отмечают, что действующие расценки не учитывают удорожание материалов, работ и обслуживания техники. Поэтому коммунальное предприятие не может стабильно выполнять свои функции.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячная оплата вырастет на 14,95 грн - с 33,85 до 48,80 грн на одного человека. Владельцы частных домовладений будут платить 37 грн. вместо 25. Для бюджетных учреждений предусмотрен рост на 2,55 грн., для других категорий — на 2,94 грн.

Местные власти подчеркивают, что новые расценки имеют экономическое обоснование и направлены на поддержание стабильной работы инфраструктуры. Жители общины могут подать замечания или предложения с 23 по 30 декабря 2025 года, обратившись непосредственно в КП «Заводское-2010» или по электронной почте.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области должно обеспечить бесперебойный вывоз мусора, надлежащий уровень обслуживания населения и приведение местных платежей в соответствие с фактическими расходами.

Кроме того, в Полтавской области цены растут и на продукты.

Аналитики рынка фиксируют рост стоимости в нескольких ключевых категориях. Наибольшие изменения коснулись овощной группы, бакалейных товаров и молочной продукции, которые пользуются стабильным спросом среди потребителей.

