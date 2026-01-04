График отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Житомирской области будет введен в одном из населенных пунктов в связи с проведением работ по техническому обслуживанию систем газоснабжения, сообщает Politeka.
Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Житомирской области будет касаться отдельных жилых домов.
Такие ограничения носят плановый характер и направлены на поддержание исправного состояния газовых сетей и повышение уровня безопасности для потребителей.
Согласно обнародованной информации, газоснабжение в Кварцитном будет ограничено с 05.01 по 09.01 2026 года. Работы будут выполняться поэтапно, каждый день на разных улицах населенного пункта.
В первый день, 05:01, подачу голубого топлива временно прекратят в домах, расположенных на улице Базарная по номерам 9, 14 и 16.
На следующий день, 06.01, неудобства коснутся потребителей на Лесной в домах 1, 2 и 3. Далее техническое обслуживание продолжится по той же Лесной, но уже по другим адресам.
07.01 голубое топливо временно не будет подаваться в дома номер 5 и 9. Далее, 08.01 работы запланированы на Древлянской 11, 14 и 16. Завершающий этап запланирован на 09.01. Неудобства придется терпеть жителям Калиновой 15 и 19.
В соответствующих службах отмечают, что такие работы необходимы для стабильной и безопасной эксплуатации систем газоснабжения.
Потребителей, которые касаются ограничения, просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее подготовиться к графику отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Житомирской области.
