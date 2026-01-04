График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Чернигове необходим для обеспечения стабильного энергоснабжения в будущем.

График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Чернигове предупреждает о временных перебоях в электроснабжении, передает Politeka.

Как информирует Черниговоблэнерго, плановые работы на сетях будут проводиться в разных районах города в течение всей недели.

5 января свет не будет доступен с 9:00 до 17:00 на улицах 1-й и 2-й Кирилла Разумовского, Батуринская, Береговая, Вишневая, Вороного, Анны Барвинок, Гарамов, Дмитрия Бортнянского, Забаровская, Защитников Украины, Ивана Выговского, Ивано-Маза, Луговая, Механизаторов, Михайлофедоровская, Защитников Чернигова, Озерная, Олега Михнюка, Елены Пчелки, Пантелеймоновская, Победы, Полуботка, Радиозаводская, Речная, Романа Бжеского, Сосницкая, Степана Носа, Восточная, Урожайная, Фаббичная, Фабричная,

6 января электроснабжение будут временно отключать на тех же улицах, а также в некоторых домах 1-го и 2-го Заречного. Время отключения зависит от района – с 9:00 до 15:00 или до 17:00.

7-го плановые работы продлятся с 9:00 до 17:00, охватывая районы Вишнева, Анны Барвинок, Гарамов, Дмитрия Бортнянского, Кривоноса, Механизаторов, Елены Пчилки, Радиозаводска и Шевченко.

8 числа электричество будет выключаться с 9:00 до 17:00 по улицам Заречная, Вишневая, Анны Барвинок, Дмитрия Бортнянского, Кривоноса, Михайлофедоровская, Елены Пчилки и Радиозаводская.

9 числа отключения продлятся с 9:00 до 17:00, охватывая основные жилые кварталы Чернигова, в том числе Вишневая, Анны Барвинок, Гарамов, Кривоноса, Механизаторов, Елены Пчилки и Шевченко.

Жители города призывают заранее позаботиться о резервных источниках света и минимизировать использование электроприборов в указанное время. График отключения света в неделю с 5 по 11 января в Чернигове необходим для обеспечения стабильного энергоснабжения в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых вакансиях.