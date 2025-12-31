Железнодорожники сообщают о возобновлении курсирования пригородных поездов в направлении Коростеня и новом графике движения поездов в Житомирской области.

Новый график движения поездов в Житомирской области введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" на нескольких важных маршрутах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм .

Железнодорожники сообщают о возобновлении курсирования пригородных поездов в направлении Коростеня в конце декабря. Решение принято в целях обеспечения стабильного транспортного сообщения и удобства пассажиров в предпраздничный период. Новый график движения поездов в Житомирской области задел несколько популярных экспрессов, пользующихся спросом среди украинцев.

С 30 декабря пригородный экспресс №6617 возобновил движение по полному маршруту в соответствии с действующим расписанием.

Кроме того, с 31 декабря возобновлено курсирование ряда пригородных экспрессов по этому направлению.

В частности, снова выйдут на маршруты экспрессов №6610 Коростень – Борщаговка, №6601 и №6607 Киев – Коростень, №6614 и №6626 Коростень – Киев, №6620 Коростень – Святошино, №6611 Борщаговка – Коростень, а также №6621 Святошино – Коростень.

В компании отмечают, что возобновление рейсов позволит улучшить транспортное сообщение между столицей и Житомирской областью, а также обеспечить удобные пересадки для пассажиров, пользующихся пригородными маршрутами.

Пассажирам советуют заранее проверять расписание и планировать поездки с учетом временных изменений и нового графика поездов в Житомирской области. Полный перечень отмененных рейсов обнародован на официальных ресурсах "Укрзализныци". Актуальное расписание движения всех пригородных поездов доступно на официальном сайте регионального филиала железной дороги.

