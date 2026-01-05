Графік відключення газу в Харкові на 6 січня передбачає проведення планових робіт на газових мережах, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення газу в Харкові на 6 січня торкнеться одного з районів міста, через що частина споживачів залишиться без газопостачання, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу в Харкові на 6 січня стосується Шевченківського району.

Там фахівці запланували роботи на системі газопостачання з тимчасовим припиненням подачі блакитного палива окремим абонентам.

У компанії уточнили, що роботи заплановані на 6.01 2026 року і проводитимуться в межах технічного обслуговування та забезпечення безпечної експлуатації газових мереж.

У зв’язку з цим газопостачання буде тимчасово припинено для мешканців будинків, розташованих за адресами: пров. Отакара Яроша буд. 16, вул. Клочківська буд. 190-А та буд. 192-А, а також вул. Валерія Дейнека буд. 1 корпус 1 і корпус 2.

Усі ці об’єкти знаходяться в межах Шевченківського району. Представники газової служби звертають увагу споживачів на необхідність дотримання правил безпеки під час проведення робіт.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та утриматися від будь-яких дій із внутрішньобудинковими мережами до моменту офіційного відновлення подачі.

Такі заходи є обов’язковими і спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям. Відновлення газопостачання після завершення робіт відбуватиметься поетапно.

У компанії наголошують, що графік відключення газу в Харкові на 6 січня сформований з урахуванням технічного стану мереж і спрямований на підвищення рівня безпеки для споживачів.

