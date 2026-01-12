Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области стала частью правительственной инициативы, направленной на поддержку социально уязвимых граждан.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусматривает единовременную выплату в размере 6 500 гривен для определенных категорий населения в рамках государственной программы «Зимняя поддержка», сообщает Politeka.

В 2025 году Кабинет министров принял решение повторить механизм поддержки, применявшийся минувшей зимой, сосредоточив внимание на гражданах, для которых холодный период традиционно является наиболее финансово сложным.

Размер денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остался неизменным и составляет 6,5 тыс. грн на одного человека. Как уточняет правительство, средства предоставляются разово и имеют целевое назначение.

Это означает, что потратить их можно исключительно на приобретение лекарств и вещей, необходимых в зимний период. Такой подход, по замыслу инициаторов программы, должен дать людям возможность покрыть базовые потребности при росте затрат на отопление, лечение и теплую одежду.

Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области рассматривается как дополнение к уже существующим социальным выплатам, а не как их замена.

Подавать заявки на получение средств можно с 20 ноября 2025 года. Право на обращение имеют дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство, несовершеннолетние с инвалидностью, воспитывающиеся в семейных формах, дети из малообеспеченных домохозяйств.

А также в список получателей входят дети и лица с инвалидностью первой группы из внутренне перемещенных лиц. Отдельно в перечне определены одинокие пожилые люди.

Процедура оформления предполагает два варианта обращения. Первый состоит в личном визите в любое отделение Пенсионного фонда Украины. Второй вариант дистанционный и реализуется через приложение «Дія».

