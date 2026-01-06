Жителей общины проинформировали о временных изменениях в организации дорожного проезда и ограничении движения транспорта в Черкасской области.

Ограничение движения транспорта в Черкасской области введено с 6 января из-за запланированных ремонтных работ на важном участке, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Шполянский городской совет объединенной территориальной громады.

Жители общины проинформировали о временных изменениях в организации дорожного проезда в связи с проведением плановых работ на железнодорожной инфраструктуре. С 06 по 08 января 2026 года в период с 09:00 до 16:00 на железнодорожном переезде 259 км пк 8 перегона Сигнаевка — Цветково, расположенном в селе Сигнаевка, будут продолжаться путевые работы.

В указанные дни и часы проезд автомобильного транспорта из-за переезда будет частично ограничен. Ограничение движения транспорта в Черкасской области введено с целью безопасного выполнения ремонтных мероприятий и надлежащего содержания железнодорожного пути. Водителям рекомендуют заранее учитывать эти изменения при планировании поездок во избежание задержек в пути.

Для удобства участников дорожного движения определен альтернативный маршрут объезда. Объехать участок с ограниченным движением можно через село Матусов с использованием автомобильной трассы Умань — Черкассы.

Местные власти призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь выполнение этих работ необходимо для обеспечения безопасности и стабильной работы железнодорожного сообщения.

Кроме этого, действуют изменения в графике движения поездов. В частности, маршрут поезда №6302 Христиновка — Черкассы, ранее курсировавший только до станции имени Тараса Шевченко. Теперь поезд будет следовать в Черкасс с прибытием в 12:46.

Изменен также маршрут поезда №6301. Он заменит рейс №6027 Черкассы – им. Т. Шевченко, который упраздняют. Отправление из Черкасс – в 17:50.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.