График отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Черкасской области создаст определенные бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Черкасской области коснется одного из населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Черкасской области будет введен из-за ремонтных работ на газовых сетях.

Работы начнутся 05.01.2026 и продлятся до завершения технических проверок и устранения возможных нарушений.

Специалисты Звенигородского участка Звенигородского УЭГХ местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" будут проверять герметичность газовых сетей, устранять истоки и контролировать безопасную эксплуатацию системы.

Ограничения будут касаться абонентов по адресам: Вершинная, переулок Панаса Мирного, Полевая 1а, 4, 6а, 6б, 8, 9, 10, 11, 15а, 15б, 17, 24а, 30 и Центральная 93, 93а, 14 116б.

Жителей призывают перекрыть краны перед газовыми приборами и воздержаться от использования газового оборудования пока будут проводиться ремонты.

После завершения работ газоснабжение будет восстановлено постепенно, по мере выполнения всех запланированных задач. Открывать краны или включать газовые приборы самостоятельно до завершения работ запрещено.

Специалисты местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" призывают местных жителей учитывать график отключения газа на неделю с 5 по 11 января в Черкасской области при планировании собственного быта. Это позволит избежать, или минимизировать неудобства.

