Мешканців громади поінформували про тимчасові зміни в організації дорожнього проїзду та обмеження руху транспорту в Черкаській області.

Обмеження руху транспорту в Черкаській області введено з 6 січня через заплановані ремонтні роботи на важливій ділянці, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади.

Мешканців громади поінформували про тимчасові зміни в організації дорожнього проїзду у зв’язку з проведенням планових робіт на залізничній інфраструктурі. З 06 по 08 січня 2026 року у період з 09:00 до 16:00 на залізничному переїзді 259 км пк 8 перегону Сигнаївка — Цвіткове, що розташований у селі Сигнаївка, триватимуть колійні роботи.

У зазначені дні та години проїзд автомобільного транспорту через переїзд буде частково обмежений. Обмеження руху транспорту в Черкаській області запроваджено з метою безпечного виконання ремонтних заходів та належного утримання залізничної колії. Водіям рекомендують завчасно враховувати ці зміни під час планування поїздок, аби уникнути затримок у дорозі.

Для зручності учасників дорожнього руху визначено альтернативний маршрут об’їзду. Об’їхати ділянку з обмеженим рухом можна через село Матусів із використанням автомобільної траси Умань — Черкаси.

Місцева влада закликає поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже виконання цих робіт є необхідним для забезпечення безпеки та стабільної роботи залізничного сполучення.

Крім цього діяють зміни у графіку руху поїздів. Зокрема, маршрут поїзда №6302 Христинівка — Черкаси, який раніше курсував лише до станції імені Тараса Шевченка. Відтепер поїзд прямуватиме до Черкас із прибуттям о 12:46.

Змінено також маршрут поїзда №6301 Черкаси — Христинівка. Він замінить рейс №6027 Черкаси — ім. Т. Шевченка, який скасовують. Відправлення з Черкас — о 17:50.

