Дефицит продуктов в Запорожье и других регионах может наблюдаться на популярный товар из-за нехватки сырья, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли, с чем возникли проблемы.

С наступлением января в украинских супермаркетах ожидается повышение цен на ряд товаров повседневного спроса. Среди продукции, которая может подорожать, эксперты называют подсолнечное масло. Аналитики отмечают, что рост стоимости этого продукта будет постепенным и будет зависеть от ряда экономических факторов.

Специалисты обращают внимание на то, что подсолнечное масло является экспортно ориентированным товаром, а его цена в значительной степени формируется под влиянием ситуации на мировых рынках. Внутренняя стоимость продукции напрямую связана с экспортными котировками, а также с общим состоянием экономики.

Кроме того, на ценники в торговых сетях оказывают влияние проблемы с электроснабжением, затраты на производство, логистику и колебания курса национальной валюты.

По оценкам экспертов, в случае существенного роста курса доллара до 50 гривен, стоимость одного литра подсолнечного масла в розничной торговле может приблизиться к 100 гривен или даже превысить этот уровень. В то же время резкого скачка цен пока не прогнозируется, ожидается плавное подорожание, чтобы избежать резкого падения потребительского спроса.

Аналитики также напоминают, что в течение 2025 года подсолнечное масло подорожало примерно на 20 гривен, что свидетельствует об устойчивой тенденции к росту стоимости этого продукта.

В то же время во Всеукраинском аграрном совете подчеркивают, что дефицит подсолнечного масла в Украине не предусматривается. Даже при сложных условиях аграрии собирают достаточные объемы семян подсолнечника для обеспечения внутреннего рынка. По мнению специалистов, ключевым фактором формирования цены является не недостаток сырья, а рост затрат на производство, в частности электроэнергию, транспортировку и оплату труда. Именно эти составляющие оказывают большое влияние на конечную стоимость продукции для потребителей.

Между тем, не согласны с этим фермеры. Они видят другую проблему — меньший урожай солнечника в 2025 году, который может привести к дефициту этого продукта (подсолнечного масла) в Запорожье.

Источник: Новости.LIVE.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто именно имеет право на получение дома.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: жителей предупредили о важных изменениях.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: как украинцам ее получить.