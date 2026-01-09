Дефіцит продуктів у Запоріжжі та інших регіонах може спостерігатися на популярний товар через нестачу сировини, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з чим виникли проблеми.

З настанням січня в українських супермаркетах очікується підвищення цін на низку товарів повсякденного попиту. Серед продукції, яка може подорожчати, експерти називають і соняшникову олію. Аналітики зазначають, що зростання вартості цього продукту буде поступовим і залежатиме від низки економічних чинників.

Фахівці звертають увагу на те, що соняшникова олія є експортно орієнтованим товаром, а її ціна значною мірою формується під впливом ситуації на світових ринках. Внутрішня вартість продукції напряму пов’язана з експортними котируваннями, а також із загальним станом економіки.

Крім того, на цінники в торговельних мережах впливають проблеми з електропостачанням, витрати на виробництво, логістику та коливання курсу національної валюти.

За оцінками експертів, у разі суттєвого зростання курсу долара до 50 гривень вартість одного літра соняшникової олії в роздрібній торгівлі може наблизитися до 100 гривень або навіть перевищити цей рівень. Водночас різкого стрибка цін наразі не прогнозується, очікується плавне подорожчання, щоб уникнути різкого падіння споживчого попиту.

Аналітики також нагадують, що протягом 2025 року соняшникова олія вже подорожчала приблизно на 20 гривень, що свідчить про стійку тенденцію до зростання вартості цього продукту.

Водночас у Всеукраїнській аграрній раді наголошують, що дефіциту соняшникової олії в Україні не передбачається. Навіть за складних умов аграрії збирають достатні обсяги соняшникового насіння для забезпечення внутрішнього ринку. На думку фахівців, ключовим фактором формування ціни є не нестача сировини, а зростання витрат на виробництво, зокрема на електроенергію, транспортування та оплату праці. Саме ці складові найбільше впливають на кінцеву вартість продукції для споживачів.

Тим часом не згодні з цим фермери. Вони бачать іншу проблему — менший врожай сонячнику в 2025 році, який в свою чергу може призвести до дефіциту цього продукту (соняшникової олії) у Запоріжжі.

