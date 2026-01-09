Гуманітарна допомога для ВПО у Сумській області спрямовуватиметься на комплексну підтримку населення у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумській області надаватиме підтримку найбільш вразливим категоріям населення, повідомляє Politeka.

За період дії проєкту Emergency Appeal з березня 2025 року підтримку отримали 3940 бенефіціарів через багатофункціональну грошову допомогу MPCA Rapid. Ця програма забезпечує переселенців фінансово у перші 30 днів після евакуації, допомагає родинам загиблих та людям із пошкодженим житлом, надаючи ресурси для адаптації у нових умовах.

Окрім цього, 600 домогосподарств отримали допомогу на зимівлю Winterization, що включала фінансову підтримку для придбання обігрівачів, продуктів та засобів першої необхідності. Вона спрямована на малозабезпечені родини, людей, що винаймають житло, або тих, хто має заборгованість за комунальні послуги.

Проєкт також передбачав видачу 100 спеціалізованих гігієнічних наборів для осіб, що перебувають у лежачому стані або потребують додаткового догляду. Набори були розподілені на територіях, наближених до лінії бойових дій у Сумах, Харкові, Нікополі та Білозерці, забезпечуючи мінімальні умови для підтримки особистої гігієни.

Команда Caritas Internationalis наголошує, що гуманітарна допомога для ВПО у Сумській області спрямована на комплексну підтримку населення у складних життєвих обставинах, включаючи фінансову стабільність, зимове забезпечення та базову гігієну.

Програма залишатиметься відкритою для нових бенефіціарів, а всі заходи координуватимуться з місцевими органами влади для ефективного розподілу ресурсів та контролю за їхнім використанням.

