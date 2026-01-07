Графік відключення світла в Запоріжжі на 8 січня сформували для підвищення надійності системи та запобігання аваріям у майбутньому.

Графік відключення світла в Запоріжжі на 8 січня передбачає кілька планових і термінових робіт на електромережах, які триватимуть у різний час протягом четверга, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Запоріжжяобленерго.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 09:30 до 15:30 запланований ремонт електрообладнання на вулицях Анатолія Солов’яненка, Лейтенанта Шмідта, Наскрізній, Ніжинській, Човновій, а також у провулках Водному й Таллінському. Обмеження торкнуться окремих житлових будинків за цими адресами.

Ще одна черга робіт триватиме з 10:00 до 17:00. У цей період електропостачання тимчасово припинять на вулиці Залізничній та на Університетській, де фахівці виконуватимуть планове обслуговування мереж.

Окремо з 10:00 до 16:00 проводитиметься терміновий ремонт. Він зачепить будинки на Автозаводській та на вулиці Володимира Українця, де зафіксували технічні несправності.

Енергетики зазначають, що графік відключення світла в Запоріжжі на 8 січня сформували для підвищення надійності системи та запобігання аваріям у майбутньому. Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і стежити за офіційними повідомленнями щодо можливих змін.

У зв’язку з плановими та терміновими роботами мешканцям радять завчасно підготуватися до тимчасових обмежень. Зокрема, варто зарядити мобільні телефони, павербанки й інші необхідні пристрої, а також за потреби спланувати побутові справи без використання електроенергії. Після завершення робіт рекомендують поступово вмикати техніку та перевірити її справність, щоб уникнути перевантаження мережі.

