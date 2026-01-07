В Одесі презентували новий графік руху транспорту, який робить пересування містом для місцевих мешканців зручнішим.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає курсування 21 маршруту автобусів, обладнаних для перевезення людей з інвалідністю, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міста, автобуси ходять з 05:00 до 20:00, і до кожного маршруту закріплені контактні телефони відповідальних осіб, що дозволяє пасажирам уточнювати деталі в разі змін або затримок.

Новий графік руху в Одесі означає, що маршрут №121 сполучає вулицю Академіка Сахарова та проспект Небесної Сотні.

Автобуси відправляються з Академіка Сахарова о 08:00, 12:00, 16:00 та 20:00, а з проспекту Небесної Сотні - о 06:00, 10:00, 14:00 та 18:00, контактний телефон: 0994457301.

№127 прямує від Меморіалу 411-ї батареї до Інфекційної лікарні. З меморіалу транспорт виїжджає о 07:55, 11:25, 13:50 та 16:15, а з лікарні - о 09:10, 12:40, 15:00 та 17:30, номер відповідальної особи: 0503279421.

Пасажири, що живуть у житловому масиві «Райдужний», можуть скористатися №145, який курсує від вулиці Левітана о 06:20, 08:15, 10:25, 12:15, 14:20, 15:55, 18:20 та 20:00 до Висоцького.

Звідти автобуси відправляються о 06:15, 08:05, 09:50, 11:50, 13:35, 16:00, 18:00 та 20:00, контактний номер: 0991545207.

№146 забезпечує сполучення між Євгена Чикаленка та Дмитра Ойстраха. Виїзд з Чикаленка - о 07:40, 11:20, 15:00 та 18:40, з Ойстраха - о 05:50, 09:30, 13:10 та 16:50, телефон відповідальної особи: 0994457301.

Всі інші маршрути з точними годинами відправлення можна знайти на офіційному сайті міста за посиланням.

Новий графік руху транспорту в Одесі робить поїздки більш передбачуваними та комфортними для людей з інвалідністю.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.