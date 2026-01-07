Подорожание хлеба в Киевской области становится реальной проблемой для жителей региона из-за энергетических ограничений и роста затрат на производство.

Подорожание хлеба в Киевской области коснется большинства ассортимента, сообщает Politeka.

Хотя хлебопекарные предприятия относятся к критической инфраструктуре, условия их работы остаются сложными.

Отрасль все больше зависит от стабильности электроснабжения, а любые перебои оказывают непосредственное влияние на себестоимость продукции, объясняет президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

По оценкам экспертов, самые дешевые сорта массового потребления постараются удерживать в рамках минимального повышения цен.

Тем не менее, другие виды хлеба в Киевской области могут показать подорожание на 10–15 процентов. При ухудшении электроснабжения или дефицита сырья некоторые позиции станут стоить на 20 процентов больше.

Основная проблема состоит в недостатке стабильных мощностей: даже при наличии электроэнергии предприятия часто работают в режиме жестких лимитов, когда невозможно одновременно обеспечить работу печей, тестомисов и упаковочных линий.

Дополнительное давление на цены создает большую стоимость сырья, логистики и горючего, а также кадровый дефицит, заставляющий предприятия увеличивать затраты на оплату труда.

Все это формирует новую экономику производства, где подорожание хлеба в Киевской области становится только вопросом времени.

Эксперты отмечают, что резкого скачка стоимости социальных сортов ожидать не стоит, но полностью избежать поднятия ценников в 2026 году вряд ли удастся. Так что потребителям следует быть готовыми к новой ценовой реальности.

Аналитики также указывают, что повышение стоимости хлебо-булочных изделий будет происходить на протяжении всего 2026 года.

