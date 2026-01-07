Подорожчання хліба в Київській області стає реальною проблемою для жителів регіону через енергетичні обмеження та зростання витрат на виробництво.

Подорожчання хліба в Київській області торкнеться більшості асортименту, повідомляє Politeka.

Хоча хлібопекарські підприємства належать до критичної інфраструктури, умови їхньої роботи залишаються складними.

Галузь дедалі більше залежить від стабільності електропостачання, а будь-які перебої безпосередньо впливають на собівартість продукції, пояснює президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

За оцінками експертів, найдешевші сорти масового споживання намагатимуться утримувати у межах мінімального підвищення цін.

Проте інші види хліба у Київській області можуть показати подорожчання на 10–15 відсотків. У разі погіршення електропостачання або дефіциту сировини деякі позиції стануть коштувати на 20 відсотків більше.

Основна проблема полягає у нестачі стабільних потужностей: навіть за наявності електроенергії підприємства часто працюють у режимі жорстких лімітів, коли неможливо одночасно забезпечити роботу печей, тістомісів та пакувальних ліній.

Додатковий тиск на ціни створює більша вартість сировини, логістики та пального, а також кадровий дефіцит, що змушує підприємства збільшувати витрати на оплату праці.

Усе це формує нову економіку виробництва, де подорожчання хліба в Київській області стає лише питанням часу.

Експерти наголошують, що різкого стрибка вартості соціальних сортів очікувати не варто, але повністю уникнути підняття цінників у 2026 році навряд чи вдасться. Тож споживачам слід бути готовими до нової цінової реальності.

Аналітики також вказують, що підняття вартості хлібо-булочних виробів буде відбуватися впродовж всього 2026 року.

