Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области иногда поступает с задержками, поэтому переселенцам важно знать, как поступить, чтобы не потерять средства.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается одним из ключевых инструментов поддержки граждан, сообщает Politeka.

Из-за технических сбоев, решений государственных органов или автоматического непродолжения выплат люди часто сталкиваются с тем, что средства внезапно перестают поступать.

В таких ситуациях переселенцы нередко теряются, ведь формальных оснований для отмены денежной помощи для ВПЛ в Киевской области у них может не быть.

Речь идет о ежемесячной денежной помощи для ВПЛ в Киевской области на проживание, которое предоставляет государство всем переселенцам.

Сумма остается неизменной: 3000 грн получают дети и лица с инвалидностью, 2000 грн - другие категории переселенцев. Назначением и перечислением денежных средств занимаются органы Пенсионного фонда Украины.

Эта поддержка направлена ​​на наиболее уязвимые группы, которые из-за войны потеряли возможность обеспечивать себя самостоятельно. Соцвыплату назначают на 6 месяцев от месяца обращения, независимо от даты подачи заявления.

Автоматически ее обычно продолжают пенсионерам, чья пенсия не превышает четырех прожиточных минимумов 9444 грн, а также лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью и детям с тяжелыми заболеваниями.

Сюда же относятся дети сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица с их числа до 23 лет, включая проживающих в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родители воспитатели, приемные родители и опекуны.

Для всех других категорий автоматическое продление не гарантируется. Узнать информацию о продлении соцподдержки можно через контакт центр Пенсионного фонда: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 и (044) 281 08 71.

