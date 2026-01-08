Грошова допомога для ВПО у Київській області інколи надходить із затримками, тому переселенцям важливо знати, як діяти, щоб не втратити кошти.

Грошова допомога для ВПО у Київській області залишається одним із ключових інструментів підтримки громадян, повідомляє Politeka.

Через технічні збої, рішення державних органів або автоматичне непродовження виплат люди часто стикаються з тим, що кошти раптово перестають надходити.

У таких ситуаціях переселенці нерідко губляться, адже формальних підстав для скасування грошової допомоги для ВПО у Київській області у них може не бути.

Йдеться про щомісячну грошову допомогу для ВПО у Київській області на проживання, яку надає держава всім переселенцям.

Сума залишається незмінною: 3 000 грн отримують діти та особи з інвалідністю, 2 000 грн - інші категорії переселенців. Призначенням та перерахуванням коштів займаються органи Пенсійного фонду України.

Ця підтримка спрямована на найбільш вразливі групи, які через війну втратили можливість забезпечувати себе самостійно. Соцвиплату призначають на 6 місяців від місяця звернення, незалежно від дати подання заяви.

Автоматично її зазвичай продовжують пенсіонерам, чия пенсія не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів 9 444 грн, а також особам з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю та дітям із тяжкими захворюваннями.

Сюди ж належать діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа до 23 років, включно з тими, хто проживає у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батьки вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Для всіх інших категорій автоматичне продовження не є гарантованим. Дізнатися інформацію щодо продовження соцпідтримки можна через контакт центр Пенсійного фонду: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 та (044) 281 08 71.

