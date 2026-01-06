Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступна с 20 ноября 2025 года.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предусматривает единовременные выплаты по 6 500 грн для отдельных категорий населения в рамках программы «Зимова підтримка», сообщает Politeka.

Решение было принято с учетом прошлогоднего опыта и роста потребностей граждан в холодный период.

Финансовая поддержка остается на уровне 6,5 тыс. грн. на одного человека. Денежные средства предоставляются разово и предназначены для приобретения лекарств, продуктов и необходимых товаров для зимы. Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступна с 20 ноября 2025 года.

Подать заявку могут наиболее уязвимые категории. Среди них – дети на попечении, воспитанники приемных семей или детских домов семейного типа, а также лица с инвалидностью и малообеспеченные семьи. Особое внимание уделяется пожилым людям, которые проживают самостоятельно, и внутренне перемещенным лицам с первой группой инвалидности.

Получить выплату можно двумя способами: непосредственно в любом отделении Пенсионного фонда Украины или дистанционно через приложение «Дія». Местные органы рекомендуют заранее оформлять заявки, чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное поступление средств.

Украинцам советуют следить за обновлением на официальных ресурсах Пенсионного фонда и «Дія», чтобы своевременно воспользоваться государственной поддержкой.

Кроме того, в Одесской области можно бесплатно получить продукты. Преимущество имеют люди, недавно прибывшие в регион. Для них помощь предусмотрена один раз в месяц в течение первых трех месяцев после регистрации.



