Подорожчання проїзду в Одеській області змусить місцевих жителів витрачати більше грошей на звичні поїздки, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду в Одеській області відбудеться з 10 січня і торкнеться одного з міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Одеській області передбачає збільшення вартості квитка на маршруті №560 "Білгород-Дністровський - Одеса". Ціна зросте з 160 до 200 гривень, тобто на 40 грн.

Зміни набудуть чинності вже з 10 січня. Нагадаємо, що маршрут з’єднує Білгород-Дністровський з Одесою та закінчується на автостанції Старосінна.

Щодня ним користуються сотні пасажирів, серед яких мешканці обласного центру та прилеглих населених пунктів, які їздять на роботу, навчання та в інших справах.

За словами диспетчерів, подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з економічними умовами перевізника та ростом витрат на експлуатацію автобусів.

Попри підвищення вартості, маршрут залишиться одним із найбільш завантажених у регіоні. Важливо, що пасажири можуть заздалегідь перевіряти розклад відправлень, аби уникнути незручностей.

Відправлення з Білгорода-Дністровського здійснюються щодня о 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00.

Відправлення з Одеси (АС Старосінна) відбуваються о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00.

Диспетчери наголошують, що у розкладі можливі зміни, і пасажирам рекомендують уточнювати час відправлення перед поїздкою.

Таким чином, нове підвищення вартості робить щоденні поїздки для мешканців регіону дорожчими, однак маршрут продовжує залишатися зручним і популярним для мешканців регіону.

Джерело

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.