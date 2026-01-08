Новый график движения поездов во Львовской области начал действовать в январе из-за ремонтных работ на путях, временно изменяющих маршруты отдельных электричек.

Новый график движения поездов во Львовской области предусматривает временные изменения маршрута двух пригородных электропоездов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця", новый график движения поездов во Львовской области означает, что в период с 8 по 11 января и с 18 по 23 января электрички ездят следующим образом:

№6021 Львов-Пригородный – Ясеница будет курсировать вместо Львов-Пригородный – Сянки, а в обратном направлении электропоезд №6022 Ясеница – Львов-Пригородный заменит маршрут Сянки – Львов-Пригородный.

Причиной введения нового графика движения поездов во Львовской области стали ремонтные работы на путях, требующих временного перенаправления электричек.

По словам представителей "Укрзализныци", такие изменения призваны обеспечить безопасное и своевременное курсирование электропоездов, а также минимизировать неудобства для пассажиров.

Кроме того, благодаря обновленному расписанию можно удобно путешествовать через Львов в страны ЕС всего с одной пересадкой.

Напомним, что в середине декабря прошел запуск дополнительных регулярных маршрутов на западе страны. С 14 декабря поезда из Львова в Ворохту и Ковель начали курсировать по новому расписанию.

Это решение приняли для того, чтобы разгрузить пассажирские составы дальнего сообщения, следующие в Карпаты.

Из Львова в Ворохту №808/807 отправляются в 10:51 и прибывают в 14:19, обратно в 16:38 и прибытие в 20:26.

№810/809 Львов – Ворохта отправляются в 15:51 и прибывают в 20:20, обратно обратно отправления в 06:10 с прибытием в 10:07.

Актуальное расписание всегда можно посмотреть на сайте "Укрзализныци", в приложении, или же непосредственно на железнодорожных вокзалах.

