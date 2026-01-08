Новий графік руху поїздів у Львівській області почав діяти у січні через ремонтні роботи на коліях, що тимчасово змінюють маршрути окремих електричок.

Новий графік руху поїздів у Львівській області передбачає тимчасові зміни маршрутів двох приміських електропоїздів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Львівській області означає, що у період з 8 по 11 січня та з 18 по 23 січня електрички їздять таким чином:

№6021 Львів-Приміський – Ясениця курсуватиме замість Львів-Приміський – Сянки, а у зворотному напрямку електропоїзд №6022 Ясениця – Львів-Приміський замінить маршрут Сянки – Львів-Приміський.

Причиною введенняя нового графіка руху поїздів у Львівській області стали ремонтні роботи на коліях, які потребують тимчасового перенаправлення електричок.

За словами представників "Укрзалізниці", такі зміни покликані забезпечити безпечне та своєчасне курсування електропоїздів, а також мінімізувати незручності для пасажирів.

Крім того, завдяки оновленому розкладу, можна зручно подорожувати через Львів у країни ЄС всього з однією пересадкою.

Нагадаємо, що в середині грудня відбувся запуск додаткових регулярних маршрутів на заході країни. З 14 грудня поїзди зі Львова до Ворохти та Ковеля почали курсувати за новим розкладом.

Це рішення прийняли для того, щоб розвантажити пасажирські склади далекого сполучення, що прямують у Карпати.

Зі Львова до Ворохти №808/807 вирушають о 10:51 та прибувають о 14:19, у зворотному напрямку о 16:38 та прибуття о 20:26.

№810/809 Львів – Ворохта відправляються о 15:51 та прибувають о 20:20, у зворотньому напрямку відправлення о 06:10 з прибуттям о 10:07.

Актуальний розклад завжди можна переглянути на сайті "Укрзалізниці", в додатку, або ж безпосередньо на залізничних вокзалах.

