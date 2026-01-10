Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье доступно каждому, кто вынужденно покинуть свой дом.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье и других регионах Украины могут получить ВПЛ, однако существуют важные нюансы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в объяснении прессслужбы " Действие ".

ВПО и члены их семей могут получить дом из специального фонда, создаваемого местными советами или уполномоченными органами.

Помещение предоставляют по месту фактического проживания переселенца и обычно сроком до одного года. Проживание может быть продлено, если человек или семья не может найти другой дом.

Норма минимальной площади четко определена – на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о том, кому предоставить дом, принимается по результатам балльной системы оценки потребности.

Первоочередное право на получение бесплатного временного жилья предоставляется социально уязвимым категориям населения.

Прежде всего, это многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, лица, потерявшие трудоспособность, а также пенсионеры, жилье которых было разрушено или стало непригодным для проживания в результате военных действий. Именно эти группы рассматриваются в первую очередь при принятии решений о предоставлении убежища.

Для того чтобы воспользоваться возможностью получения бесплатного жилья для переселенцев в Запорожье, необходимо встать на официальный учет граждан, нуждающихся в временном проживании. Процедура учета обязательна и предусматривает обращение к уполномоченным органам власти по месту фактического проживания.

Подать заявление можно в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета, а также в районную государственную администрацию.

После представления необходимого пакета документов на каждого человека или семью заводится отдельное учетное дело. Заявителям присваивается индивидуальный учетный номер, по которому в дальнейшем осуществляется идентификация и рассмотрение вопроса предоставления временного жилья.

