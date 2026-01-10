Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі доступне кожному, хто вимушено покинув свій дім.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі та іншиз регіонах України можуть отримати ВПО, проте існують важливі нюанси, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні пресслужби "Дія".

ВПО та члени їхніх родин можуть отримати житло зі спеціального фонду, який створюють місцеві ради або уповноважені органи.

Помешкання надають за місцем фактичного проживання переселенця та, зазвичай, на строк до одного року. Проживання може бути продовжено, якщо людина чи сім'я не може знайти іншу домівку.

Норма мінімальної площі чітко визначена – на одну людину має припадати щонайменше 6 квадратних метрів. Рішення про те, кому надати житло, ухвалюється за результатами бальної системи оцінювання потреби.

Першочергове право на отримання безкоштовного тимчасового житла надається соціально вразливим категоріям населення.

Насамперед це багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, а також пенсіонери, житло яких було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок воєнних дій. Саме ці групи розглядаються в першу чергу під час ухвалення рішень про надання житла.

Для того щоб скористатися можливістю отримання безкоштовного житла для переселенців у Запоріжжі, необхідно стати на офіційний облік громадян, які потребують тимчасового проживання. Процедура обліку є обов’язковою та передбачає звернення до уповноважених органів влади за місцем фактичного проживання.

Подати заяву можна до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, а також до районної державної адміністрації.

Після подання необхідного пакета документів на кожну особу або сім’ю заводиться окрема облікова справа. Заявникам присвоюється індивідуальний обліковий номер, за яким у подальшому здійснюється ідентифікація та розгляд питання щодо надання тимчасового житла.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.