Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі протягом останніх трьох місяців надавалась Міським гуманітарним центром за підтримки Благодійного фонду "Пліч-о-пліч", повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на літніх одеситів, які опинилися у складних життєвих обставинах через соціально-економічні фактори. Основна мета – забезпечити базові потреби, зокрема харчування, та надати соціальну підтримку тим, хто не може самостійно подбати про себе.

За період реалізації програми організовано 483 адресних гарячих обіди для пенсіонерів, самотніх громадян та багатодітних сімей. Доставка продуктів здійснюється безпосередньо додому, що дозволяє уникнути черг і забезпечує безпеку отримувачів. Щодня допомогу отримують понад 70 осіб.

Кожен комплект включає теплий обід і необхідні продукти для підтримки повноцінного харчування. Особливу увагу приділяють літнім людям з обмеженою мобільністю та інвалідністю. Волонтери не лише доставляють пакунки, а й консультують отримувачів щодо соціальної підтримки, допомагають оформляти документи та супроводжують під час отримання державних субсидій.

Програма передбачає також адресну фінансову допомогу, яку можна використати на придбання ліків, продуктів чи оплату комунальних послуг. Пріоритет надають тим, хто залишив райони активних бойових дій або втратив стабільний дохід. Завдяки такому підходу організатори забезпечують комплексну підтримку найбільш уразливих категорій населення.

Волонтери зазначають, що ініціативу часто поширюють самі отримувачі допомоги, передаючи інформацію сусідам та знайомим старшого віку. Це дозволяє охопити більше людей, які потребують, і забезпечити справедливий розподіл ресурсів.

Проєкт реалізується за фінансування німецьких партнерів та за участю місцевих волонтерів, які готують і доставляють їжу. Завдяки цьому гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі не лише задовольняє фізичні потреби, а й створює відчуття турботи та соціальної взаємодії для літніх людей.

Організатори радять заздалегідь уточнювати графіки видачі та наявність наборів, готувати необхідні документи і планувати відвідування пунктів отримання, щоб уникнути черг. Також можна звертатися до Міського гуманітарного центру або стежити за оновленнями через офіційні канали фонду.

