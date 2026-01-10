Безкоштовне житло для ВПО у Київській області залишається одним із ключових питань для тих, хто був змушений залишити свої домівки.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області стало актуальним через зростання кількості українців, які вимушено змінили місце проживання після початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Politeka.

У серпні 2022 року Міжнародна організація з міграції зафіксувала 6,9 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. А з наближенням холодів, відбулася нова хвиля евакуації з регіонів, які страждають від постійних обстрілів.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області передбачає можливість знайти помешкання через офіційні інструменти. Переселенцям радять визначитися з регіоном, виходячи з власних потреб і умов.

Для цього працює проєкт "Там, де вас чекають", створений Міністерством цифрової трансформації разом з Офісом Президента та Укрзалізницею.

На інтерактивній мапі можна дізнатися про наявні місця для поселення, контакти регіональних центрів та загальну інформацію про можливості громад.

Асоціація міст України додатково публікує контакти відповідальних осіб у громадах, до яких можна звертатися за безкоштовним житлом у Киїївській області.

Помешкання надають після попередньої підготовки документів та інформації про тих, хто потребує розміщення.

Працівники контакт центрів зазвичай уточнюють кількість людей, їхній вік, стать, потребу в медичній чи психологічній допомозі, орієнтовний строк проживання та дату прибуття.

Надання помешкання можливе лише за підтвердженого статусу внутрішьо переміщеної особи. обов’язкове оформлення відповідного статусу. Це потрібно не лише для розселення, а й для призначення грошової допомоги від держави.

