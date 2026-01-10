Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется из специального фонда, созданного местными советами и уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Для тех, кто нуждается в жилище, его предоставляют по месту фактического проживания на срок до одного года. Но этот срок может быть продлен, если семья или лицо не сможет найти другой вариант проживания.

Определено, что минимальная площадь на одного человека должна составлять не менее 6 квадратных метров. Каждый орган самостоятельно оценивает потребность в крыше над головой по балльной системе, определяя, кому предоставлять помещение в приоритетном порядке.

Приоритет в предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, утратившие трудоспособность люди и пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригодным из-за вооруженной агрессии.

Для других внутри перемещенных лиц предоставление помещения зависит от наличия свободных помещений и баллов, начисленных при оценке потребности.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области, украинцам необходимо встать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании.

Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждого человека или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.

Документы, которые необходимо предоставить, включают копии удостоверений личности, справку переселенца при наличии, свидетельства о родственных связях, карточку налогоплательщика и подтверждение приоритетности в получении крыши над головой.

