Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне українцям, які вимушено покинули свої домівки через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається із спеціального фонду, створеного місцевими радами та уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

Для тих, хто потребує помешкання, його надають за місцем фактичного проживання на термін до одного року. Але цей строк можуть продовжити, якщо сім’я або особа не зможе знайти інший варіант проживання.

Визначено, що мінімальна площа на одну людину має становити щонайменше 6 квадратних метрів. Кожен орган самостійно оцінює потребу у даху над головою за бальною системою, визначаючи, кому надавати приміщення у пріоритетному порядку.

Пріоритет у наданні безкоштовного житла для ВПО в Одеській області мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, та пенсіонери, чий дім був зруйнований або став непридатним через збройну агресію.

Для інших внутрішньо переміщених осіб надання помешкання залежить від наявності вільних приміщень та балів, нарахованих під час оцінки потреби.

Щоб скористатися правом на безкоштовне житло для ВПО в Одеській області, українцям необхідно стати на облік громадян, які потребують тимчасового проживання.

Для цього слід звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу або сім’ю заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

Документи, які необхідно подати, включають копії посвідчень особи, довідку переселенця за наявності, свідоцтва про родинні зв’язки, картку платника податків та підтвердження пріоритетності в отриманні даху над головою.

