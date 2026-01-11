Дефицит продуктов в Харькове и дальше будет оставаться фактором, который формирует ситуацию на полках супермаркетов.

Дефицит продуктов в Харькове становится заметным на отдельные товары ежедневного спроса, в частности, на подсолнечное масло, сообщает Politeka.net.

Эксперты объясняют ситуацию сокращением объемов производства семян и ростом затрат на логистику и энергоносители, что напрямую влияет на формирование стоимости в торговых сетях.

Аналитики отмечают, что подорожание происходит без резких скачков и зависит от совокупности экономических факторов. Подсолнечное масло остается ориентированным на экспорт, поэтому внутренние цены тесно связаны с мировыми котировками и общей финансовой ситуацией.

Дополнительное давление создают колебания курса гривны, затраты на транспортировку и производственные процессы. Перебои с электроснабжением также повышают себестоимость, отражаемую на конечном ценнике для покупателей.

По прогнозам специалистов, в случае роста курса доллара до 50 гривен, стоимость литра масла может приблизиться к 100 гривен. В то же время, резкого подорожания не ожидают, поскольку производители пытаются сохранить платежеспособность потребителей.

В 2025 году этот продукт уже прибавил в цене около 20 гривен, что свидетельствует об устойчивой тенденции. Во Всеукраинском аграрном совете отмечают, что общенациональной нехватки не прогнозируют, ведь внутренний рынок обеспечен сырьем.

Фермеры обращают внимание на другой риск – меньший урожай подсолнечника в 2025 году, который может локально ограничить предложение. По их словам, именно производственные затраты и логистика, а не дефицит семян, играют ключевую роль в ценообразовании.

Аналитики советуют покупателям внимательно планировать расходы, сравнивать предложения разных магазинов и пользоваться скидками, чтобы минимизировать влияние удорожания. В то же время дефицит продуктов в Харькове и дальше будет оставаться фактором, который формирует ситуацию на полках супермаркетов.

Источник: Новости.LIVE.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.