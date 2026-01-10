Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать направление в соответствии с опытом, состоянием здоровья и желаемым уровнем нагрузки.

Работа для пенсионеров в Запорожье включает несколько направлений, сообщает Politeka.

Согласно актуальным объявлениям на сервисе work.ua , жителям пенсионного возраста доступна занятость в сфере доставки, заведениях питания и благотворительных организациях. Работодатели предлагают четко определенные условия и понятный список задач.

Среди актуальных предложений должность водителя с категориями B, C или C1 для транспортировки продовольственных товаров в пределах области и соседних регионов. Работник выполняет рейсы вместе с экспедитором или грузчиком, следит за погрузкой, разгрузкой и своевременным довозом продукции до торговых точек. Логистический комплекс расположен в районе Степного.

Компания обеспечивает подвоз, оплачивает двухнедельную стажировку и гарантирует доход на уровне 20–26 тысяч гривен без задержек. Рабочий график предусматривает пять смен в неделю с началом в 7:00.

В социальном секторе открыт набор в благотворительный фонд «Восход SOS». Организация ищет администратора безопасного пространства, которое будет координировать работу локации, регистрировать посетителей, отвечать на запросы и взаимодействовать с подрядными командами.

Уровень оплаты обсуждается во время собеседования. Требования включают в себя базовое владение компьютером, опыт коммуникации с людьми, внимательность и ответственность.

Отдельно представлена ​​вакансия пекаря в торговой сети "Сільпо". Специалист будет заниматься приготовлением теста, выпеканием хлебобулочных изделий, соблюдением санитарных требований и поддержанием порядка на рабочем месте. Финансовые условия работодатель уточняет индивидуально.

В целом работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать направление в соответствии с опытом, состоянием здоровья и желаемым уровнем нагрузки.

