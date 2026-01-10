Робота для пенсіонерів в Запоріжжі дає змогу обрати напрям відповідно до досвіду, стану здоров’я та бажаного рівня навантаження.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі охоплює кілька напрямів, повідомляє Politeka.

Згідно з актуальними оголошеннями на сервісі work.ua, мешканцям пенсійного віку доступна зайнятість у сфері доставки, закладах харчування та благодійних організаціях. Роботодавці пропонують чітко визначені умови та зрозумілий перелік завдань.

Серед актуальних пропозицій — посада водія з категоріями B, C або C1 для транспортування продовольчих товарів у межах області та сусідніх регіонів. Працівник виконує рейси разом із експедитором чи вантажником, стежить за завантаженням, розвантаженням і своєчасним довезенням продукції до торговельних точок. Логістичний комплекс розташований у районі Степного.

Компанія забезпечує підвезення, оплачує двотижневе стажування та гарантує дохід на рівні 20–26 тисяч гривень без затримок. Робочий графік передбачає п’ять змін на тиждень із початком о 7:00.

У соціальному секторі відкрито набір до благодійного фонду «Схід SOS». Організація шукає адміністратора безпечного простору, який координуватиме роботу локації, реєструватиме відвідувачів, відповідатиме на запити та взаємодіятиме з підрядними командами.

Рівень оплати обговорюють під час співбесіди. Вимоги включають базове володіння комп’ютером, досвід комунікації з людьми, уважність і відповідальність.

Окремо представлена вакансія пекаря в торговельній мережі «Сільпо». Фахівець займатиметься приготуванням тіста, випіканням хлібобулочних виробів, дотриманням санітарних вимог і підтриманням порядку на робочому місці. Фінансові умови роботодавець уточнює індивідуально.

