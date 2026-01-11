График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Волынской области доставит для местных жителей бытовые неудобства.

График отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Волынской области будет введен через плановые технические работы, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Волынской области включает адреса во Владимирском, Ковельском и Луцком районах.

В целом за первый месяц года специалисты планируют провести работы в трех районах города. Это создаст неудобства для более чем 70 жилых домов. Часть из них – почувствует ограничение уже в период с 12.01 до 18.01.

Так, во Владимире голубого топлива не будет по таким адресам: Михайла Старицького, 3/1 12-14.01.2026, Михайла Старицького, 3/2 — 12-14.01.2026, Поліської Січі, 13 — 15.01.2026, Поліської Січі, 43 — 16.01.2026.

В то же время, в Нововолынске плановые ремонты охватят следующие улицы: 15-й, 10 — 12.01.2026, 15-й, 11 — 13.01.2026, 15-й, 12 — 14.01.2026, 15-й, 13 — 15.01.2026.

Кроме этого, в Ковеле ограничения будут касаться таких адресов: Брестська, 137/А — 12.01.2026, Брестська, 68 — 13.01.2026, Брестська, 109/В — 14.01.2026, Брестська, 109/Г — 15.01.2026, Брестська, 111 — 16.01.2026.

Также ремонтные работы коснутся Луцка: Рівненська, 1 — 12.01.2026, Рівненська, 3 — 12.01.2026, Рівненська, 3/А — 12.01.2026, Рівненська, 5 — 13.01.2026, Рівненська, 5/А — 13.01.2026, Рівненська, 81 — 14.01.2026, Рівненська, 83 — 14.01.2026, Рівненська, 83/А — 14.01.2026, Рівненська, 85 — 15.01.2026, Рівненська, 85/А — 15.01.2026.

Специалисты просто учитывают график отключения газа на неделю с 12 по 18 января в Волынской области при планировании своего быта.

