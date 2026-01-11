Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Волинській області принесе для місцевих жителів побутові незручності.

Графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Волинській області введуть через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Волинській області включає адреси у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах.

Вцілому, за перший місяць року фахівці планують провести роботи у трьох районах міста. Це створить незручності для понад 70 житлових будинків. Частина з них - відчує обмеження вже в період з 12.01 до 18.01.

Так, у Володимирі блакитного палива не буде за такими адресами: Михайла Старицького, 3/1 12-14.01.2026, Михайла Старицького, 3/2 — 12-14.01.2026, Поліської Січі, 13 — 15.01.2026, Поліської Січі, 43 — 16.01.2026.

В той же час, у Нововолинську планові ремонти охоплять такі вулиці: 15-й, 10 — 12.01.2026, 15-й, 11 — 13.01.2026, 15-й, 12 — 14.01.2026, 15-й, 13 — 15.01.2026.

Окрім цього, у Ковелі обмеження стосуватимуться таких адрес: Брестська, 137/А — 12.01.2026, Брестська, 68 — 13.01.2026, Брестська, 109/В — 14.01.2026, Брестська, 109/Г — 15.01.2026, Брестська, 111 — 16.01.2026.

Також ремонтні роботи торкнуться Луцька: Рівненська, 1 — 12.01.2026, Рівненська, 3 — 12.01.2026, Рівненська, 3/А — 12.01.2026, Рівненська, 5 — 13.01.2026, Рівненська, 5/А — 13.01.2026, Рівненська, 81 — 14.01.2026, Рівненська, 83 — 14.01.2026, Рівненська, 83/А — 14.01.2026, Рівненська, 85 — 15.01.2026, Рівненська, 85/А — 15.01.2026.

Фахівці прость місцевих враховувати графік відключення газу на тиждень з 12 по 18 січня у Волинській області приплануванні свого побуту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області: що саме дорожчає та наскільки