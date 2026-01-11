Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу в городе Рени с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Местный совет утвердил новые расценки для централизованного водоснабжения и водоотведения.

Изменения объясняют ростом минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии. Кубометр воды теперь стоит 38,87 грн., что на 7,2% превышает предыдущую сумму. Канализационные услуги повысились до 47,62 грн., на 17,4% больше, чем раньше.

В КП "Водоканал" Ренийского городского совета отметили, что старые тарифы покрывали лишь 91% реальных расходов. Дополнительную нагрузку создали рост зарплат, расходы на энергию и социальные корректировки. В течение года предприятие планирует подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Местные эксперты советуют фиксировать показатели счетчиков, экономно пользоваться ресурсами и планировать потребление, чтобы смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Также следует отметить, что местное сообщество призывает жителей регулярно проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета. Дополнительно доступны льготы и субсидии для социально уязвимых групп, что помогает сохранить финансовую устойчивость домохозяйств.

Местным жителям рекомендуют учитывать новые ставки при планировании ежемесячных расходов во избежание непредвиденных финансовых затруднений и обеспечить бесперебойную работу водоснабжения и канализационной сети.

