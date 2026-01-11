Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності у місті Рені з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Місцева рада затвердила нові розцінки для централізованого водопостачання та водовідведення.

Зміни пояснюють зростанням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії. Кубометр води тепер коштує 38,87 гривні, що на 7,2% перевищує попередню суму. Каналізаційні послуги підвищилися до 47,62 грн, на 17,4% більше, ніж раніше.

У КП «Водоканал» Ренійської міської ради відзначили, що старі тарифи покривали лише 91% реальних витрат. Додаткове навантаження створили зростання зарплат, витрати на енергію та соціальні коригування. Протягом року підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Місцеві експерти радять мешканцям фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати споживання, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Також варто зауважити, що місцева громада закликає жителів регулярно перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки. Додатково доступні пільги та субсидії для соціально вразливих груп, що допомагає зберегти фінансову стабільність домогосподарств.

Місцевим мешканцям рекомендують враховувати нові ставки під час планування щомісячних витрат, щоб уникнути непередбачених фінансових труднощів та забезпечити безперебійну роботу водопостачання й каналізаційної мережі.

