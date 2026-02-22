Дефицит продуктов во Львовской области может усилиться из-за остановки производства на маслопрессовом заводе "Эллада", который работает на Киевщине, передает Politeka.

Предприятие приостановило процесс из-за нехватки электроэнергии и нерентабельности работы на дизельных генераторах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий владельца Виталия Аверкина для Latifundist.com. По его словам, для полноценного цикла необходимо около 800 кВт погрузки ежечасно. Генератор мощностью 1 МВт в таком режиме потребляет 200–210 литров дизтоплива, а во время морозов до минус 20°C – 220–225 литров.

Литр зимнего дизеля стоит 57-58 гривен. Более дешевые варианты по 54–55 гривен выдерживают только до минус 10°C. Часть установок не имеет системы подогрева, поэтому горючее густеет. В результате себестоимость электроэнергии достигает примерно 16 гривен за кВтч.

Компания имеет заключенные экспортные контракты, однако выполнение обязательств усложнено из-за перебоев с питанием. Для административных нужд используется отдельный генератор на 40 кВт, обеспечивающий работу офиса, но не производственных линий.

Руководство рассматривает альтернативы. Среди вариантов - газовая когенерация и использование шелухи подсолнечника в качестве топлива для автономных станций. Стоимость котельной стартует от 2,5 миллиона долларов за 1 МВт, когенерационной установки – около 1,2 миллиона евро. В то же время себестоимость в таком случае составит 6–8 гривен за кВтч, однако реализация требует сложных согласований.

В настоящее время продолжаются консультации с поставщиками оборудования и расчет объема инвестиций. Эксперты отмечают, что дефицит продуктов во Львовской области может углубиться, если энергетическая ситуация будет влиять на перерабатывающие предприятия и дальше.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.