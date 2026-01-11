Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожье направлено на поддержку профилактики.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожье станет доступна с 1 января 2026 года в рамках программы «Скрининг здоровья 40+», сообщает Politeka.

Об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива позволяет своевременно выявлять сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и проблемы ментального состояния.

Каждый гражданин от 40 лет получит персональное приглашение в приложении «Действие» на 30-й день после дня рождения. Принятие сообщения зачислит на Действие.Карту 2000 гривен, которые можно потратить только на прохождение скрининга. Те, кто не пользуется приложением, смогут получить денежные средства через банки или ЦНАПы.

Обследования будут проводиться в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ для участия в программе. Вскоре ведомство обнародует полный список медицинских учреждений.

Специалисты объясняют, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожье направлено на поддержку профилактики и сохранения здоровья пожилых людей, чтобы вовремя выявлять серьезные заболевания и улучшать качество жизни.

На реализацию скрининга в 2026 году в Госбюджете предусмотрено 10 млрд. грн. Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры координируют внедрение, чтобы программа работала без задержек.

Кроме того, в Запорожье можно получить гуманитарную помощь. Она доступна всем, независимо от вероисповедания и охватывает как финансовую поддержку, так и социальные, психологические и юридические услуги.

Организация реализует программы денежной помощи, в частности, гранты на аренду жилья и многоцелевую поддержку для покрытия базовых нужд (например, 3600 грн в месяц в течение полугода).

