Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запоріжжі спрямована на підтримку профілактики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запоріжжі стане доступною з 1 січня 2026 року в рамках програми «Скринінг здоров’я 40+», повідомляє Politeka.

Інформує про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ініціатива дозволяє своєчасно виявляти серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу та проблеми ментального стану.

Кожен громадянин віком від 40 років отримає персональне запрошення в додатку «Дія» на 30-й день після дня народження. Прийняття повідомлення зарахує на Дія.Картку 2000 гривень, які можна витратити лише на проходження скринінгу. Ті, хто не користується додатком, зможуть отримати кошти через банки або ЦНАПи.

Обстеження проводитимуть у державних, комунальних та приватних закладах, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ для участі у програмі. Невдовзі відомство оприлюднить повний перелік медичних установ.

Фахівці пояснюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запоріжжі спрямована на підтримку профілактики та збереження здоров’я літніх людей, щоб вчасно виявляти серйозні захворювання та покращувати якість життя.

На реалізацію скринінгу у 2026 році в Держбюджеті передбачено 10 мільярдів гривень. МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери координують впровадження, щоб програма працювала без затримок.

Крім того, в Запоріжжі також можна отримати гуманітарну допомогу. Вона доступна всім, незалежно від віросповідання, і охоплює як фінансову підтримку, так і соціальні, психологічні та юридичні послуги.

Організація реалізує програми грошової допомоги, зокрема гранти на оренду житла та багатоцільову підтримку для покриття базових потреб (наприклад, 3600 грн на місяць протягом пів року).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.