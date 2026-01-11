Облэнерго объявило о дополнительных графиках отключения света в Полтавской области на понедельник, 12 января 2026 года.

Во время проведения ремонтных работ в электросетях в Полтавской области в понедельник, 12 января 2026 года, будут действовать локальные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным облэнерго, в пределах Мартыновской сельской территориальной общины в Полтавской области графики отключения света 12 января будут действовать с 8:00 до 18:00 в селе Мартыновка для некоторых домов по улицам Богдана Хмельницкого и Лесная поляна.

Также обесточивания, связанные с проведением разнообразных плановых работ в электрических сетях, в понедельник состоятся на территории Новосанжарской поселковой общины в Полтавской области, сообщает Politeka.

Графики отключения света 12 января 2026 года с 8:00 до 17:00 будут применять в следующих населенных пунктах:

Старые Санжары (для домов по ул. Октябрьская, Соборности, Старосанжарская, Приворсклянская, Екатерины Мешко, Якова Стеньки, пер. Тихий, Короткий, Уютный, Полевой, Береговый, Заозерный, Звездный, Кленовый, Озерный, Мирный, Набережный, Приворсклянский);

Малая Перещепина (Дружбы, Базарная, Великая, Зеленая, Цветочная, Клименко, Левая Каменная, Леси Украинки, Халтурина, Лесная, Луговая, Молодежная, Независимости, Новостроительная, Озерная, Полевая, Садовая, Солнечная, Урожайная, Шевченко, Школьрная, пер. Ламаный, Тупой, Шевченко, Котляревского);

Пристанционное (Вокзальная, Уютная, Зеленая, Лесная, Луговая, Мира, Озерная, Пещаная, Привокзальная, Садовая, Шевченко, Школьная и др.);

Роды (Мисанская, Новоселовка, Новоселовская);

частично Писаревка, Клюсовка, Марьяновка, Дубина, Маньковка, Большое Болото.

А с 8:00 до 16:00 ограничения электроснабжения в общине коснутся с. Зачепиловка (по ул. Заводская), Новые Санжары (Антона Головатого), Клюсовка (Надворсклянская).

