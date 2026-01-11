Обленерго оголосило про додаткові графіки відключення світла в Полтавській області на понеділок, 12 січня 2026 року.

Під час проведення ремонтних робіт в електромережах у Полтавській області в понеділок, 12 січня 2026 року, діятимуть локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними обленерго, у межах Мартинівської сільської територіальної громади в Полтавській області графіки відключення світла 12 січня діятимуть із 8:00 до 18:00 у селі Мартинівка для деяких будинків по вулицях Богдана Хмельницього та Лісова поляна.

Також знеструмлення, повʼязані з проведенням різноманітних планових робіт в електричних мережах, у понеділок відбудуться на території Новосанжарської селищної громади в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Графіки відключення світла 12 січня 2026 року з 8:00 до 17:00 будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Старі Санжари (для будинків по вул. Жовтнева, Соборності, Старосанжарська, Приворсклянська, Катерини Мешко, Якова Стеньки, пров. Тихий, Короткий, Затишний, Польовий, Береговий, Заозерний, Зоряний, Кленовий, Озерний, Мирний, Набережний, Приворсклянський);

Мала Перещепина (Дружби, Базарна, Велика, Зелена, Квіткова, Клименка, Ліва Каменна, Лесі Українки, Халтуріна, Лісова, Лугова, Молодіжна, Незалежності, Новобудівницька, Озерна, Польова, Садова, Сонячна, Урожайна, Шевченка, Шкільна, пров. Ламаний, Тупий, Шевченка, Котляревського);

Пристанційне (Вокзальна, Затишна, Зелена, Лісна, Лугова, Миру, Озерна, Піщана, Привокзальна, Садова, Шевченка, Шкільна та ін.);

Пологи (Мисанська, Новоселівка, Новоселівська);

частково Писарівка, Клюсівка, Марʼянівка, Дубина, Маньківка, Велике Болото.

А з 8:00 до 16:00 обмеження електропостачання в громаді торкнуться с. Зачепилівка (по вул. Заводська), Нові Санжари (Антона Головатого), Клюсівка (Надворсклянська).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.