Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области может быть прекращена из-за определенных обстоятельств и финансовых решений.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области имеет ряд условий, при которых ее начисление останавливается, и одной из самых распространенных причин является покупка жилья, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предусматривает соблюдение норм Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №332 от 20.03.2022.

Именно в этом документе определены основания отказа или прекращения выплат. В перечне отмечены случаи приобретения жилья или наличие недвижимости, не отвечающей требованиям для продления соцпомощи.

Ключевым фактором является сумма покупки, ведь если кто-либо из членов семьи приобрел квартиру, дом или земельный участок дороже 100000 грн в течение последних 3 месяцев или при получении выплат - соцвыплату должны отменить.

Специалисты Юридического советника объяснили, что денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области может прекращаться даже в случаях приобретения недорогой недвижимости.

Если член семьи имеет в собственности здание, находящееся на территориях, где не велись боевые действия или где уже определили дату их завершения, или если такое жилье на оккупированной территории и сдается в аренду, это является основанием для прекращения выплат.

Важно и то, когда именно приобрели недвижимость на территориях боевых действий или временной оккупации, поскольку покупка после внесения этих территорий в соответствующий перечень также может лишить семью поддержки.

Юристы отметили, что господдержка не прекращается, если жилье находится на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, а также, когда недвижимость признана непригодной для проживания.

