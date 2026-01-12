Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове стало важной поддержкой для сотен украинцев, которые из-за войны вынуждены покидать свои дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют как государственные структуры, так и частные лица, а также коммунальные и государственные учреждения, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Министерства развития общин и территорий Украины, для переселенцев доступны разные форматы проживания, от социальных квартир до временных приютов в местах компактного поселения.

Основным условием получения бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове является регистрация на соответствующих платформах или обращение к местным властям.

Чтобы найти жилище от физических лиц, граждане могут воспользоваться государственным сервисом "Прихисток".

Следует зайти на сайт, выбрать Украину и Харьковскую область, указать количество лиц и состава семьи, ознакомиться с имеющимися предложениями и связаться с владельцами.

Также переселенцы могут воспользоваться платформой "Допомагай", созданной волонтерами, где работает схожий принцип подбора убежища.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове от местных властей предоставляют областные военные администрации и органы местного самоуправления.

Они обеспечивают внутри перемещенных лиц социальным пристанищем в местах компактного поселения. Желающие получить жилище через местные органы власти должны сообщить об этом ответственным лицам во время эвакуации.

Также можно обратиться в гуманитарный штаб или воспользоваться горячими линиями местных властей. Временное убежище доступно на срок до одного года. Однако срок пребывания может быть продлен, если переселенцы не найдут другой дом.

Министерство развития общин и территорий отмечает, что в первую очередь помещение получают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, люди с потерей трудоспособности и пенсионеры, чей дом стал непригодным из-за войны войны.

