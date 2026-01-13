Дефіцит продуктів у Харківській області може мати локальний характер через нижчий урожай соняшнику та високі виробничі витрати.

Дефіцит продуктів у Харківській області стає помітним на ринку товарів щоденного вжитку, зокрема у сегменті соняшникової олії, повідомляє Politeka.net.

Покупці дедалі частіше фіксують зміну цін у торговельних мережах.

Фахівці пояснюють ситуацію зменшенням обсягів переробки насіння, а також подорожчанням логістики й енергоресурсів. Саме ці чинники напряму впливають на формування вартості у роздрібному продажі.

Аналітики зазначають, що зростання відбувається поступово та без різких стрибків. Олія орієнтована на експорт, тому внутрішній ринок залежить від світових котирувань і загальної фінансової динаміки.

Додатковий тиск створюють валютні коливання, витрати на перевезення та перебої з електропостачанням. Це збільшує собівартість виробництва й відображається на кінцевих цінниках.

За оцінками експертів, у разі подальшого зростання курсу долара літр продукції може коштувати близько 100 гривень. Водночас різкого стрибка не прогнозують, оскільки виробники враховують купівельні можливості населення.

У Всеукраїнській аграрній раді наголошують, що загальнонаціональної нестачі не очікується, адже внутрішні потреби покриваються сировиною. Водночас дефіцит продуктів у Харківській області може мати локальний характер через нижчий урожай соняшнику та високі виробничі витрати.

Експерти радять споживачам уважно стежити за пропозиціями, порівнювати ціни в різних магазинах і користуватися акційними умовами, щоб зменшити навантаження на бюджет.

Крім того, в Харківській області також є можливість отримати гуманітарну допомогу.

