Графики отключения света в Харьковской области на 13 января были готовы в «Харьковоблэнерго».

Графики отключения света в Харьковской области на 13 января будут продолжаться из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Харьковоблэнерго», которое опубликовала пресс-служба Люботинского городского территориального общества.

Вводятся временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Харьковской области на 13 января. В частности, ограничения будут продолжаться в Люботинской городской территориальной общине.

С 09:30 до 16:45 электричество будет выключаться в городе Люботын. Обесточивание касается следующих адресов:

Ивана Сирка — № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20–27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 2/33, 3, 4/1, 5, 6, 8, 9, 37/18

пер. Ивана Сирка — № 1, 2, 3, 4А, 5–10, 12, 14, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Збройных сыл Украины — № 1–5, 6, 7, 8, 9, 10–24, 26, 26А, 27–30, 31–33, 34/57, 35/34, 36А, 37–48, 51–55, 56/2, 57, 57А, 58/2, 60, 61/46, 62–70, 71, 73, 75, 77, 79, 81

в-д Збройных сыл Украины — № 2А, 3, 4, 6

в-д Збройных сыл Украины — № 2А, 3, 4, 6 Каманина — № 1–6, 7–9, 10–16, 17А, 17Б, 18–22, 24/2, 25, 26/1, 27–33, 38–43, 44/2, 45, 46/1, 47–57, 59, 61–63, 65, 67, 67Б, 75, 77, 79, 81, ЭКСПРЕСС УЧ 65, ЭКСПРЕСС УЧ 94

в-д Каманина — № 3–6

в-д Каманина — № 3–6 Левка Мациевыча — № 1, 2А, 3, 5, 6А, 7/38, 8/1, 9/47, 10–19, 19А, 20А, 23–31, 33–36, 37–50, 50А, 52, 54, 55, 58, 59/33, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73/64, 75/35, 77, 82, 98, ДАЧА

Олександра Довженка — № 1–9, 9А, 10–14, 16–24, 26–37, 41, 43, 45, 47/1, 49

в-д Олександра Довженка — № 5

в-д Олександра Довженка — № 5 Партызанська — № 14/9, 16, 18, 20–26, 28–34, 36, 37, 39, 41–45, 46, 47А, 48, 50–59, 61, 63, 67

Ударна — № 2, 5–7, 12, 15–17, 30

Будянська — № 2, 3, 5–7, 9–15, 17–23, 25, 26, 28–34, 36–40, 42, 44, 46, 50, 52, 54/2, 56/1, 58, 60, 62, 64Б, 66, 76, 78

Васыля Данылевського — № 1, 2/1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

пер. Васыля Данылевського — № 1–7, 2А

Веселкова — № 2, 3–5, 7, 8/25, 9, 10–17, 19–23, 25–29, 32, 35–43, 45/58, 47–52, 54, 56, 58, 60, 62, 66А

Водянська — № 10–84

в-д Водянськый — № 3–5

Врожайна — № 5, 28, 32, 70

Гната Хоткевыча — № 2–9, 10–19, 21, 22/6, 24, 26–36, 35А, 37–42, 47

Деповська — № 223, 225

Зализнычна будка 4 км — № 455

Камышевата — № 11–58, С/Т КРАН УЧ 27

Колодяжна — № 1–29, 37, 86/21А

Коротычанська — № 1/1–7

Национальнои гвардии Украины — № 3, 4, 16, 18

Нове Життя — № 28/1, 30, 32/2, 34/1, 36–48

пер. Нове Життя — № 3, 4, 6, 8

пер. Нове Життя — № 3, 4, 6, 8 Новобаварська — № 1А, 2, 4–10, 10А, 14–27

Пивнична — № 27, 28, 31/А, 37–45

Пантелеймона Кулиша — № 2/18, 3–56

Парковый Схыл — № 1–4, 86, 87, 92, 94, 95, 103, 106, 107

Польова — № 20

пер. Польовый — № 1–19, ДАЧА

пер. Польовый — № 1–19, ДАЧА Сазовська — № 6А

Санжаривська — № 1/12–43

Селыщна — № 1–22

Сергиивська — № 2, 3

пер. Сергиивського — № 6, 8, 16

пер. Сергиивського — № 6, 8, 16 Сымеренка — № ОБЩПОГВОВЭД

Хыжного — № 2, 2/19, 13/16

Ювилейна — № 29/9

пер. Ювилейный — № 3/30

пер. Ювилейный — № 3/30 Ярова — № 2–6, 8, 8А.

В то же время, с 09:30 до 16:45, не будет света в Садовых обществах города Люботын:

Гранит-2 — №1, 3Б, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 29А, 50

Экспресс - № 1, 4, 33, 37, 63, 69; сад. дел. 17

Экспресс-2 – сад. дел. 4

Экспресс (сад. дел.) - 25/26

Кран - № 17, 98; сад. дел. 30, 57

Полянка — № 12.

Отметим, актуальные данные доступны через официальные чат-боты компании «Харьковоблэнерго» в мессенджерах Viber и Telegram, что позволяет жителям оперативно узнавать о планируемых работах и ​​планировать использование электроприборов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харькове: кто получит повышенные выплаты в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харькове: с популярными товарами возникли большие проблемы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: цены существенно выросли.