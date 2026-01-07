Дефицит продуктов в Харькове возник в первую очередь из-за завершения сезона выращивания популярной продукции, однако есть и другие причины.

Дефицит продуктов в Харькове привел к удорожанию одних из самых популярных товаров, которые любят украинцев, сообщает Politeka.net.

Аналитики рассказали, что происходит на украинском рынке.

Зафиксирован резкий рост цен на тепличные помидоры. Основной причиной удорожания стало ограниченное предложение продукции и дефицит продуктов в Харькове, что связано с завершением сезона выращивания. Ситуацию на рынке дополнительно усиливает высокий спрос со стороны потребителей

Дополнительное влияние на формирование стоимости оказывает импортная продукция. Импортные помидоры имеются на рынке в незначительных объемах, при этом их стоимость также существенно повысилась в течение последней недели, что поддерживает общий уровень цен на тепличные овощи. В среднем этот товар на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В результате потребители вынуждены покупать помидоры по более высоким ценам как в розничных торговых сетях, так и на продовольственных рынках.

Также наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов, что связано с дефицитом продукции в отдельных регионах страны. Сочетание ограниченного предложения с постоянным спросом со стороны розничных торговых сетей создает условия дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Специалисты объясняют подорожание, прежде всего, сокращением предложения на внутреннем рынке. Это связано с завершением основного сезона выращивания тепличных овощей, в результате чего объемы продукции, доступной для реализации существенно уменьшились. В таких условиях продавцы вынуждены корректировать цены в сторону роста, чтобы компенсировать ограниченные поставки.

Источник: AgroReview.

