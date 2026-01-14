Работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных сферах, от водительской деятельности до складов и производства, с официальным трудоустройством и стабильной зарплатой.

Работа для пенсионеров в Харькове включает вакансии, которые предусматривают гибкий график и комфортные условия труда, сообщает Politeka.

Среди предложений работы для пенсионеров в Харькове, которые мы нашли на платформе work.ua, водительская должность в Восточном региональном центре страхового фонда документации со стабильной зарплатой 10 000 грн.

Основная задача: безопасное и аккуратное управление служебным автомобилем CHERY ELARA, доставка документов и сотрудников в черте города, а также возможные однодневные командировки по Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Для этой занятости важен опыт вождения от 5 лет, ответственность, знание ПДД и готовность к ненормированному графику.

Еще одна вакансия в сфере логистики – грузчик на кондитерскую фабрику «Полюс ЛТД». Заработок составляет 18500 грн, официальное трудоустройство, пятидневный график с 8:00 до 17:00.

Обязанности включают разгрузку, погрузку и комплектацию товара по накладным. Здесь не нужен предыдущий опыт, главное – ответственное отношение к поставленным задачам и отсутствие вредных привычек.

Также доступна работа для пенсионеров в Харькове на производстве. Там нужен слесарь-механосборщик. Предприятие Михайлюк М.В., ФЛП специализируется на изготовлении оборудования для пищевой промышленности.

Зарплата: от 20000 до 25000 грн, график: с 8:00 до 18:00, официальное трудоустройство. Требования: опыт не менее года, аккуратность, умение читать чертеж и пользоваться инструментом.

